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        Haberler Dünya İran, İsrail'i yeniden hedef aldı | Dış Haberler

        İran, İsrail'i yeniden hedef aldı

        İsrail'in saldırılarının ardından yanıt veren İran, gece saatlerinde bir saldırı dalgası daha başlattı. İran saldırısı sonrasında, Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu. İran'dan ateşlenen füzelerden bazılarının İsrail'de belli noktalara isabet ettiği bildirilirken, İsrailli görevlilerin tarama çalışması yaptığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 01:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 02:10
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        İran'dan yeni saldırı!
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        İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

        İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

        Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

        Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

        Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.

        Ayrıca İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

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