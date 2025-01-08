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        Haberler Dünya İran'ın gözaltına aldığı İtalyan gazeteci Sala serbest bırakıldı | Dış Haberler

        İran'ın gözaltına aldığı İtalyan gazeteci Sala serbest bırakıldı

        İran, İtalyan gazeteci Cecilia Sala'yı başkent Tahran'da gözaltına almıştı. İtalya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Sala'nın serbest bırakıldığı kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:41
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        İran İtalyan gazeteciyi serbest bıraktı
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        İtalya Başbakanlık Ofisi, haber çalışması için İran'da bulunan ve burada gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın serbest bırakıldığını, ülkeye döneceğini açıkladı.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisinden, Sala'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İran makamlarınca 19 Aralık 2024'te gözaltına alınan Sala'nın, "yoğun diplomasi ve istihbarat çalışmalarının ardından" serbest bırakıldığı duyuruldu.

        Sala'nın ülkeye dönmek üzere İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan uçakla yola çıktığı aktarılan açıklamada, İtalyan gazetecinin ailesinin de konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

        İtalyan gazeteci Sala, 19 Aralık 2024'te gazetecilik faaliyetleri kapsamında bulunduğu İran'da gözaltına alınmıştı.

        Sala, gözaltına alınmadan önce 18 Aralık 2024'te yayınladığı son Intagram paylaşımında, kısa süre önce tutuklanan İranlı bir komedyenle yaptığı röportajdan bahsetmişti.

        İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Sala'nın gözaltına alınma gerekçesinin bilinmediği kaydedilmiş, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde ise Sala'nın "ülke yasalarını ihlal ettiği" belirtilmişti.

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        #Cecilia Sala
        #italya
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