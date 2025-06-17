İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulurken, başkentte ilk kez savaş uçakları görüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını yasa dışı olarak adlandırdı.
İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor.
Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer santrallerine yönelik saldırıları yasa dışı olarak tanımlanırken, uluslararası güvenlik açısından kabul edilmez tehditler yarattığı kaydedildi.