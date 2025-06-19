İran'dan tahliye edilen Sudan vatandaşları Türkiye'ye ulaştı

Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle, Sudan vatandaşlarının Türkiye'ye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Tahliye sürecinin, Sudan’ın Tahran ve Ankara Büyükelçilikleri ile İstanbul Başkonsolosluğu’nun koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, süreç boyunca vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

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Açıklamada, tahliyenin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Tahliye edilen kişi sayısı ile ilgili bilgi verilmedi.