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        İran'dan hava savunma tatbikatı

        İran Silahlı Kuvvetleri, Fordo nükleer tesisinin de bulunduğu ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde "İktidar 1403" hava savunma tatbikatına başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:09
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          İran Silahlı Kuvvetleri'nden nükleer tatbikat hamlesi geldi. Silahlı Kuvvetler, Fordo nükleer tesisinin de bulunduğu ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde “İktidar 1403” hava savunma tatbikatının başlatıldığını bildirdi.

        • 2

          İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin öncülüğünde bu sabah gerçekleşen tatbikatta, muhtemel düşman saldırılarına karşı füze birimleri, radar sistemleri, “Basiret” projesinin gözlem ekipleri, elektronik harp birimleri (CENG), hava savunma aldatma ve yanıltma sistemleri, insanlı ve insansız hava araçlarının yer aldığı aktarıldı.

        • 3

          Bölgedeki askeri hazırlık seviyesinin üst düzeye çıkartılması ve askeri hazırlık kapasitesinin artırılması hedeflenen tatbikatta, Hava Kuvvetleri'nin hem saldırı hem savunma operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

        • 4

          İran medyasına göre tatbikat, ülkenin stratejik öneme sahip bölgelerindeki muhtemel saldırı ve tehditlere karşı etkin savunma kabiliyetini geliştirmeyi ve hızlı karşı koymayı hedefliyor.

        • 5

          Natanz nükleer tesisi bölgesinde hava savunma tatbikatı düzenlemişti.

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          İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri 7 Ocak tarihinde İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi bölgesinde hava savunma tatbikatı düzenlemişti.

        • 7

          Nükleer tesisleri de kapsayacak şekilde muhtemel düşman saldırılarına karşı düzenlendiği belirtilen tatbikatta, “Dezful” ve “9 Dey” hava savunma füzeleri ile insansız hava aracı tabanlı 358 hava savunma sistemi kullanılmıştı.

        • 8

          İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, hava savunma tatbikatının geniş kapsamlı olacağını ve tatbikatta yeni hava savunma sistemlerinin test edileceğini duyurmuştu.

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