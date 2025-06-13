Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da bulunan Rus sanatçılar Azerbaycan'a tahliye edilecek | Dış Haberler

        İran'da bulunan Rus sanatçılar Azerbaycan'a tahliye edilecek

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan Rus sanatçıların kara yoluyla Azerbaycan'a tahliye edileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da bulunan Rus sanatçılar Azerbaycan'a tahliye edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı etkinliklere katılmak üzere İran'da bulunan Çaykovski Büyük Senfoni Orkestrası'ndan 51 kişilik heyet ile Rus halk sanatçısı ve yönetmen Fyodor Bondarçuk'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 90 kişilik grubun, kara yoluyla Azerbaycan'a tahliye edileceği bildirildi.

        Açıklamada, Azerbaycan'a yapılan resmi müracaatlar doğrultusunda, ülkenin tahliye süreçlerine destek verdiği, sürecin güvenli ve koordineli yürütülmesi için gerekli tüm desteğin sağlandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa