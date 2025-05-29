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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

        İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde saat 01.00'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 06:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 06:18
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        İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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        İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Ciroft ilçesinin Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 01.00'de kaydedildi.

        Depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ve şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını bildirdi.

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        #iran
        #Kirman
        #son depremler
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