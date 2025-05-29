İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Ciroft ilçesinin Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 01.00'de kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ve şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını bildirdi.