Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de geçen sene seçim kampanyası sırasında Donald Trump'a yönelik suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddederek, bunun "İran karşıtlığını beslemek için" ortaya atıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran, "Trump'a suikast" iddiasını reddetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pezeşkiyan, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, Trump'a yönelik suikast girişimleri, ABD-İran ilişkileri ve İsrail'in saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        İran'ın geçen sene seçim kampanyası döneminde Trump'ı "öldürmeye çalıştığına ilişkin iddiaları" reddeden Pezeşkiyan, "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor." dedi.

        Pezeşkiyan, bu iddiaların "İran karşıtlığını beslemek için ortaya atıldığını" savunarak, suikast gibi bir planlarının asla olmadığını belirtti.

        İran, Trump'ın bölge ve dünya barışına katkıda bulunacağını umuyor

        Pezeşkiyan, Trump'ın yeni döneminde ABD ile ilişkilere de değindi.

        ABD'nin başından beri İran yönetimini "devirmeye çalıştığını" kaydeden Pezeşkiyan, "Umarım Trump, bölge ve dünya barışına katkıda bulunur, kan dökülmesine ve savaşa neden olmaz." diye konuştu.

        REKLAM

        Pezeşkiyan, Trump ve ABD yönetimiyle diyalog kurma konusunda da sorunun diyalog değil, İran'ın uymak zorunda kaldığı taahhütler olduğunu vurguladı.

        Trump'ın ilk döneminde ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine işaret eden Pezeşkiyan, İran'ın gerekli tüm taahhütlere uyduğuna ancak "karşı tarafın sözlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğine" dikkati çekti.

        Pezeşkiyan, suçlamalara rağmen nükleer silahlanma çabalarının olmadığını savunarak, bu "bahaneyle bir zemin hazırlanmaya" çalışıldığını kaydetti.

        İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Pezeşkiyan, "Savaştan korkmuyoruz ama savaş da istemiyoruz." ifadesini kullandı.

        Trump'a suikast girişimi ve İran'ın dahli olduğu iddiası

        İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma imzalanmış, Trump da Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

        REKLAM

        Trump, 13 Temmuz 2024'te Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

        Trump'ın "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.

        ABD Adalet Bakanlığı, 8 Kasım 2024'te, Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen "kiralık katil" planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Habertürk Anasayfa