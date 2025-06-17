İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi.

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Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı.