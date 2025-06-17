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        Haberler Gündem İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

        İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

        İran basını, ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun ele geçirildiğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 22:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:30
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        İran basını: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü
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        Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

        Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi.

        Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

        İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı.

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        #İsrail F-3
        #haberler
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