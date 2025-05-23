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        Haberler Dünya İran-ABD görüşmesinde kesin bir ilerleme kaydedilemedi | Dış Haberler

        Umman: İran-ABD görüşmesinde kesin bir ilerleme kaydedilemedi

        İran ile ABD arasında, Roma'da düzenlenen nükleer müzakereleri sona erdi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme sonucunda kesin bir ilerleme kaydedilemedi. Umman, görüşmelerde arabulucu rolünü üstleniyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:48
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        İran-ABD görüşmesinde kesin bir ilerleme kaydedilemedi
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        İran ile ABD arasında, Roma'da düzenlenen nükleer müzakereleri sona erdi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme sonucunda bazı ilerlemeler olsa da kesin bir ilerleme kaydedilemedi. Umman, görüşmelerde arabulucu rolünü üstleniyor.

        el-Busaidi, sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya varılmasını umduklarını bildirdi.

        İranlı bir kaynağa göre, müzakereler devam edecek. Önümüzdeki müzakerenin yeri ve zamanına Umman karar verecek.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, nükleer müzakerelerinin çok karmaşık olduğunu ve daha fazla görüşmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

        Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

        Bu arada, görüşmelerin yapıldığı konutun çevresinde İran yönetimine muhalif iki kişi, Tahran yönetimini protesto etti.

        İran'da 1979'da devrilen Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin posterlerini açan iki kişi, mevcut İran yönetiminin kendilerini temsil etmediğini savunan dövizler taşıdı.

        Taraflar, daha önce 19 Nisan’da görüşmelerin ikinci turunu yine Roma’da aynı adreste gerçekleştirmişti.

        İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

        İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

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        İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

        Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

        Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında dört tur görüşme gerçekleştirmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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