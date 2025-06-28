Irak Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Irak’ta Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Irak Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Irak’ta Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Irak’ın Telefon Kodu Nedir?

Irak’ın uluslararası telefon kodu +964’tür. Bu kod, yurtdışından Irak’a yapılan telefon aramalarında numaranın başına eklenir. Örneğin, Bağdat’taki bir numarayı aramak isteyen kişi, “+964” kodunu takiben alan kodunu ve ardından numarayı çevirmelidir.

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Örnek format: +964 1 XXX XXXX (Bağdat için) Irak’ta şehirler arası telefon kodları değişiklik gösterebilir. En yaygın kullanılan sabit hat alan kodları şunlardır:

Bağdat: 1

Musul: 60

Basra: 40

Kerkük: 50 Mobil operatörler için özel başlangıç numaraları mevcuttur (örneğin: 0750, 0770 vb.).

Irak Araç Plaka Kodu Nedir?

Irak’a ait uluslararası taşıt plaka kodu IRQ şeklindedir. Bu kod, özellikle uluslararası taşımacılık ve araç tescil işlemlerinde Irak’a ait araçları tanımlamak için kullanılır. Plaka üzerinde doğrudan bu harfler yer almasa da, uluslararası belgelerde ve gümrük işlemlerinde IRQ simgesi ile ifade edilir.

Irak’ın iç plaka sisteminde ise şehir bazlı harf ve numara kombinasyonları kullanılır. Örneğin:

Bağdat plakaları genellikle "بغداد" (Bagdad) yazılı plakalardır.

Irak’ın Para Birimi Nedir?

Irak’ın resmî para birimi Irak Dinarı (IQD)’dir. 1 Irak Dinarı (IQD), 1.000 fils’e bölünür; ancak günlük yaşamda sadece dinar kullanılır ve fils alt birimi yaygın değildir.

Banknot ve madeni para çeşitleri: Banknotlar: 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 ve 50.000 IQD Madeni paralar nadiren kullanılır. Irak Dinarı, Merkez Bankası tarafından basılır ve ülke içinde tüm resmi ve ticari işlemlerde kullanılır. Irak’ın Alan Adı Uzantısı Nedir? Irak’a ait internet alan adı (domain) uzantısı “.iq” şeklindedir. Bu uzantı, Irak merkezli devlet kurumları, üniversiteler, ticari kuruluşlar ve yerel internet hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılır. Bazı örnekler: Resmi devlet siteleri: gov.iq Üniversiteler: edu.iq Askeri kurumlar: mil.iq Ticari firmalar: com.iq Alan adı kaydı Irak İletişim ve Medya Komisyonu tarafından yürütülmektedir ve .iq uzantılı adres almak için yerel temsilciliğe sahip olmak gereklidir. Irak, uluslararası sistemlerde kendine özgü kodlarla tanımlanan bir ülkedir. Telefon görüşmeleri için +964 numarası, araç tanımlamaları için IRQ plaka kodu, ticari ve ekonomik işlemler için Irak Dinarı (IQD) para birimi ve dijital dünyada “.iq” alan adı uzantısı kullanılmaktadır. Bu bilgiler, Irak’la ticari, diplomatik veya kişisel bağlantı kurmak isteyen bireyler ve kurumlar için temel tanımlayıcı nitelik taşır. Her biri, Irak’ın global sistemdeki varlığını ve entegrasyonunu simgelemektedir.

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