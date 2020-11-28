Irak'ın Kerkük kentinde Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

AA

,Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte son 24 saatte 528 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Açıklamada, bu son verilerle ülkede salgının başladığı şubattan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen salgının artması ve vaka sayısındaki yükselişin önüne geçilemediği aktarıldı.

Açıklamada, ülke genelinde ve Kerkük'te önümüzdeki hafta okulların eğitime açılmasının salgın vaka sayısına olumsuz yansıyacağına vurgu yapıldı.

Kent merkezinde koronavirüs testi için 50'den fazla sağlık merkezinin kesintisiz hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Kerkük'ün artık Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının etkisi altına girdiği ifade edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 537 bin 457'ye çıkarken, toplam can kaybı da 12 bine dayandı.