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        Haberler Gündem İptal olan uçuşlar 29 Şubat 2024: Pegasus 18 seferini iptal etti! Bugün iptal olan uçuşlar listesi

        Hava ulaşımına sis engeli: Birçok uçak seferi iptal edildi! İşte 29 Şubat iptal olan uçak seferleri

        İstanbul, sisli bir hava ile güne başladı. Sisli hava hem deniz hem de hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde vapur seferleri iptal olurken bir açıklama da Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nden geldi ve uçuşların yüzde 10'luk kısmının iptal edildiği bildirildi. İşte, 29 Şubat Perşembe iptal olan uçak seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:12
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        • 1

          İstanbul'daki yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesini ciddi oranda düşüren sisin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantı yaptı ve bazı uçak seferlerinin iptaline karar verdi. İşte, 29 Şubat Perşembe iptal olan uçak seferleri...

        • 2

          29 ŞUBAT PERŞEMBE İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ

          Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu.

          Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuyla ilgili, yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29 Şubat tarihinde saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        • 3

          29 ŞUBAT PERŞEMBE İPTAL OLAN PEGASUS SEFERLERİ

          Pegasus Hava Yolları da hava muhalefeti nedeniyle 18 seferini karşılıklı iptal etti.

          Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

        • 4

          PC4450 Sabiha Gökçen-Konya

          PC4451 Konya-Sabiha Gökçen

          PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon

          PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen

          PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum

          PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen

          PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir

          PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen

          PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara

          PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen

          PC4752 Sabiha Gökçen-Adana

          PC4753 Adana-Sabiha Gökçen

          PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun

          PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen

          PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri

          PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen

          PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman

          PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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