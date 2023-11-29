İptal edilen uçuşlar listesi sorgulama ekranı, gelen son dakika sefer iptali açıklamasının ardından araştırılıyor. "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır." açıklamasında bulunan Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferin iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son bilgiyi hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi önerildi. İşte 28 Kasım Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı...