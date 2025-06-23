iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 lansman tarihi ve özellikleri
Apple'ın yeni modeli iPhone 17 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasının gözü kulağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple'ın gerçekleştireceği büyük lansmanda. Mor ve yeşil gibi dikkat çeken yeni renklerin test edildiği iddiaları ile gündeme gelen iPhone 17 serisinin, tasarımı ve donanımıyla radikal yenilikler sunması bekleniyor. Peki, iPhone 17 ne zaman tanıtılacak? İşte lansman tarihiyle ilgili tüm gelişmeler...
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Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 17 özellikleri merak ediliyor. Apple’ın yakın zamanda tanıtması beklenen yeni nesil iPhone serisinin Türkiye'deki satış tarihi ise şimdiden araştırılıyor. Kullanıcıların en çok konuştuğu konuların başında iPhone 17’nin mor ve yeşil tonlarında üretileceği iddiaları geliyor. Peki, iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...
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İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
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Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
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TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
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İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.