iPhone 17 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? İPhone 17 Türkiye çıkış tarihi
Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone 17 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 17'nin tanıtım tarihi yaklaşırken, kullanıcılar yeni modelin neler sunacağını araştırmaya başladı. Gelişmiş kamera özellikleri, daha güçlü bir işlemci beklentisiyle iPhone 17'nin tanıtım etkinliği merakla bekleniyor. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, hangi tarihte?
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Teknoloji tutkunları iphone 17 serisinin çıkış tarihi için gözlerini Apple'dan gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, hangi tarihte?
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İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.
Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
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İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.
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