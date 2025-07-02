iPhone 17 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 17 özellikleri neler?
Teknoloji tutkunları iPhone 17 çıkışını bekliyor. Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına az kalmışken yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. İphone 17 serisi pek çok yenilikle gelmesi bekleniyor. Yeni kamera tasarımı, daha kaliteli video kaydı, daha dayanıklı ekran ve gelişmiş soğutma sistemi beklenen özellikler arasında yer alıyor. Özellikle yeni iPhone 17 fiyatının ne kadar olacağı merak konusu. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri ve görüntüsü nasıl olacak?
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iPhone 17 çıkış tarihi merak ediliyor. Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir. İşte İphone 17 serisinin beklenen özellikleri
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İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.
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İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
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