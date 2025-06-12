İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
Kırklareli'nde, otomobilin ağaca çarptığı kazada, 20 yaşındaki sürücü Baran C., yaralanırken yanında bulunan 21 yaşındaki İpek Hançer, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor
Kırklareli'nde yürekleri yakan kaza, gece saatlerinden Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi.
OTOMOBİL AĞAÇA ÇARPTI
Baran C.'nin (20) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İPEK OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde İpek Hançer'in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Baran C. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.