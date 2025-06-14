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        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarıyla dikkat çekti

        İpek Filiz Yazıcı, tatil sezonunu açtı. Yazıcı, siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti ve güneşin tadını doyasıya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:01
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        Tatil pozlarıyla dikkat çekti
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        2022’de İtalya’da şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaz sezonunu açtı.

        İpek Filiz Yazıcı, güneşli havanın keyfini doyasıya çıkardı.

        Siyah bikini takımıyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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