İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarıyla dikkat çekti
İpek Filiz Yazıcı, tatil sezonunu açtı. Yazıcı, siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti ve güneşin tadını doyasıya çıkardı
Giriş: 14.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:01
2022’de İtalya’da şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaz sezonunu açtı.
İpek Filiz Yazıcı, güneşli havanın keyfini doyasıya çıkardı.
Siyah bikini takımıyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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