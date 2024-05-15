İpek Erdem: Erkeklere etek giymek yakışıyor
İpek Erdem, son dönemde bazı ünlü erkeklerin tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi; "Erkeklere oje yakışır. Erkeklere etek giymekte yakışıyor"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İpek Erdem Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, kıyafet kombiniyle ilgili "Yazcı değilim, kalın giyinmeyi seviyorum. Soğukçuyum" ifadelerini kullandı.
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Maliyet nedeniyle yaz dizilerinin çekilemeyecek olmasıyla ilgili görüş bildiren İpek Erdem, "Beni etkilemiyor. Bugüne kadar bir tane yaz dizisi yaptım. Bir taraftan setler için hoş değil ama. İnsanlar para kazanıyor" diye konuştu.
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"ERKEKLERE OJE YAKIŞIYOR"
Bazı ünlülerin daha genç görünmek için yüzlerine sünnet derisi enjekte etmesiyle ilgili konuşan İpek Erdem, "Herkesin kendi bileceği... İstemem ama istesem yaparım" dedi.
Ayrıca son dönemde bazı ünlü erkeklerin ise tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili ise "Erkeklere oje yakışır. Erkeklere etek giymekte yakışıyor" diyerek düşüncelerini dile getirdi.
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"BURAYA UZAKTAN BAKMAK YARADI"
Öte yandan projelerinden de bahseden İpek Erdem, "Belgesel dizi projem var. Biraz onunla yoğunum. Caz festivali yapma ihtimalim var. Bir dizi projem var beraber yazabileceğim yazar karşıma çıkmasını dua ediyorum" dedi.
2018'den beri bir ayağı yurt dışında olan İpek Erdem, "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı" ifadelerini kullandı.