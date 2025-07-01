iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, iOS 26’yı WWDC 2025’te duyurdu ve geliştirici betasını aynı gün (9 Haziran 2025) yayınladı. Genel beta sürümünün Temmuz 2025’te kullanıcılara sunulması bekleniyor. Resmi tam sürüm ise Apple’ın geleneksel takvimine uygun olarak, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül 2025’te yayınlanacak. Apple genellikle yeni iPhone modellerini tanıttıktan yaklaşık bir hafta sonra yeni iOS sürümünü kullanıma sunuyor. Beta sürümünü denemek isteyenler, Apple Beta Yazılım Programı’na (beta.apple.com) kaydolarak erken erişim sağlayabilir, ancak beta sürümlerinin hatalar içerebileceği ve günlük kullanım için riskli olabileceği unutulmamalıdır.

iOS 26 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple platformlarındaki yeni tasarım, insanların en çok önemsediği içeriği öne çıkarıyor ve platformlar arasında birleşik bir tasarım dili oluşturuyor; her birini benzersiz kılan belirgin nitelikleri korurken. Camın optik özelliklerini akışkanlık hissiyle birleştiren yeni bir dinamik malzeme olan Liquid Glass'ı tanıtıyor. Liquid Glass, içeriği altından kırıyor, etrafındaki ışığı yansıtıyor ve kenarları boyunca muhteşem bir mercek efekti oluşturuyor.