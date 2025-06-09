Temel Modeller çerçevesi

Apple işletim sistemlerinin çekirdeğine yerleştirilen Apple Intelligence, Writing Tools, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler aracılığıyla insanların işlerini halletmelerine yardımcı olan kişisel zeka sistemidir. Artık herhangi bir uygulama, Foundation Models çerçevesi aracılığıyla birçok Apple Intelligence özelliğini destekleyen cihaz içi modellerden yararlanabilir. Metin çıkarma, özetleme ve daha fazlası gibi model yeteneklerini kullanarak uygulamanızdaki akıllı özellikleri desteklemek için bu çerçeveyi kullanın. Model cihaz içi olduğundan, kullanıcılarınızın verileri gizli kalır ve bir sunucu tarafı modeline veya başka birine gitmesi gerekmez. Kolayca kullanılabilir, bu nedenle oluşturduğunuz özellikler çevrimdışı olarak çalışır. Ve hepsi istek başına ücretsiz olarak kullanılabilir.

Uygulama Amaçları çerçeve güncellemeleri

App Intents çerçevesiyle, kişiler uygulamanızda olmadıklarında bile uygulamanızın temel işlevlerini kolayca bulabilir ve kullanabilirler. App Intents çerçevesi, uygulamanızın eylemlerini ve içeriğini Siri, Spotlight, widget'lar, denetimler ve daha fazlası dahil olmak üzere sistem deneyimleriyle derinlemesine entegre eder. App Intents, bağlam farkında Eylem Düğmesi deneyimleri, Widget'larda etkileşim, Kısayollar aracılığıyla otomasyon ve Kontrol Merkezi'ndeki hızlı denetimlerle kullanılabilir. Artık uygulamaya özgü görsel arama mantığınızı görsel zekadaki içeriğe uygulayabilirsiniz. Bu, sonuçlarınızı doğrudan arama deneyimine getirir, böylece kişiler sonuçlardan uygulamanıza derin bağlantı kurabilir.