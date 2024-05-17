İOKBS sonuçları için gözler MEB'de! 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı son dakika duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 21 Nisan'da düzenlenmesiyle gözler bursluluk sınavı sonuçlarına çevrildi. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. İşte, MEB ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı...
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS Bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Burs almak için sınava giren öğrencilerin değerlendirmeleri devam ediyor. İOKBS bursu kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Peki, bursluluk sınav sonuçlarına nerden bakılır? İşte, 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonucu sorgulama ekranı bilgileri haberimizin devamında...
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı kılavuz ile 2024 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak. Ancak sonuçların saat kaçta duyurulacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
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İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.
Bursluluk sınav sonucu meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sayfada verilen güvenlik kodunun girilmesiyle beraber görüntülenebilecek.
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İOKBS sonuçları ekranında ayrıca kontenjan durumu ve sonuç ekranı bulunuyor. Sonuç bölümünde “ Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs almaya hak kazanıken “Kazanamadı” ifadesi ile karşılaşanlar burs alamayacak.
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İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Bursluluk sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasında itibaren beş gün içerisinde yapılması gerekiyor. Sınav sonuçlarına itirazlar, ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecek. İtiraz başvuru ücreti 30 TL'dir.
Yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bu ücretin verilen süre içinde ödenmesi gerekiyor. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veyahttp://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.
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