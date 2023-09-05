Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı araştırılıyor. 1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınavın soruları ve cevapları gündeme geldi. Peki, bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...