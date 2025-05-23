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        Haberler Bilgi Gündem İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? MEB takvimi ile 2025 Bursluluk sınav sonuç tarihi

        İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı'na katılan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan Pazar günü düzenlenen sınava, ortaokul ve lise düzeyinde binlerce öğrenci katıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki 826 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç ekranında. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:06
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 27 Nisan’da yapılan sınava 5. sınıftan 11. sınıfa kadar çok sayıda öğrenci katıldı. Sınavın ardından "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte MEB'in takvimine göre sonuç tarihi ve sorgulama ekranı bilgileri...

        • 2

          BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı. İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden görüntülenebilecek.

          BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 4

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

          Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

          BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

          Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

          a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

          b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

          ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

          d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

          e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        • 6

          f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

          g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

          ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

          h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

          ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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