Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu konuk edecek olan Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, TRT Spor'a konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF FİNAL"

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Şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla ilgili olarak takımının doğru yolda olduğunu ve alınan sonuçlardan memnun olduklarını belirtten İnzaghi, Devler Ligi'nde ilk 8'e girme konusunda henüz son adımı atmadıklarını ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Monaco'yu yenerek, ilk etaptaki hedefimize ulaşmak harika olacak. Ancak sıralamaya baktığımızda, ilk 8'e yer almayacak önemli kulüpler de bulunuyor" dedi.

İnzaghi, takımının hedeflerinin çok net olduğunu ve başarıya ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, "Amacımız finale kadar gitmek ve bu doğrultuda her maçta daha da iyi olmak," şeklinde konuştu.

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"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ" Takımın eksiklikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İnzaghi, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtti. İnzaghi, "Hepimiz Çalhanoğlu'nun bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O, Inter için çok değerli bir oyuncu. Riyad'daki Süper Kupa'dan döndüğünden beri sağlık problemi var, ancak her geçen gün daha iyiye gidiyor. O bizim çok değerli oyuncularımızdan biri ve eksikliği kesinlikle maçlarda hissediliyor." dedi. "ÇALHANOĞLU, MILANO DERBİSİNDE OYNAYABİLİR" Çalhanoğlu'nun bir an önce iyileşip takımda yerini alması için sağlık ekibinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten İnzaghi, şunları dile getirdi: "Hafta sonu oynanacak Milan derbisi öncesi değerlendirme yapacağız. Eğer tam olarak iyileşirse, kadroya dâhil etmeyi düşünebilirim. Ancak Monaco maçından sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız,"

"İSTANBUL'DAKİ FİNAL HALA BENİMLE" İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de değinen Inzaghi, o dönemde yaşanan unutulmaz anları tekrar hatırlattı. REKLAM İnzaghi, "İstanbul'daki final hala benimle, oyuncularımla birlikte olan bir şey. Manchester City'ye karşı olağanüstü bir mücadele verdik, finale kadar geldik ama istediğimiz kupayı ne yazık ki alamadık. Şanssızdık. Ancak takımımın gösterdiği büyük mücadeleyi ve elde edilen başarıyı kutluyorum," ifadelerini kullandı. Simone İnzaghi, bu deneyimin takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna da değindi. "HEDEFİMİZ BÜYÜK BAŞARILAR" Inter’in gelecekteki hedeflerinin daha yüksek olduğunu ifade eden Inzaghi, takımının her geçen gün gelişmeye devam ettiğini ve taraftarlarının desteğiyle daha büyük başarılar elde edeceklerini dile getirdi. İnzaghi, "Hedefimiz her zaman daha büyük başarılar, her geçen gün daha iyiye gitmek. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük işler başaracağımıza inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.