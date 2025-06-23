İNTERNET - İBYH LİSANSI ALMAK ZORUNLU MU, ALINMAZSA NE OLUR?

RTÜK tarafından paylaşılan bilgiye göre, yayın lisansı almak zorunlu. Yayın iletim yetkisi bulunmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ve internet platform işletmecisinin URL adresi Üst Kurul’un internet sitesinde duyurularak 72 saatlik süre içerisinde başvuru dilekçesi ve eki taahhütname ile 3 aya tekabül eden lisans ücretinin yatırılması halinde internet ortamındaki yayınlara 3 ay süre ile RTÜK tarafından izin veriliyor. Bu süre içerisinde lisanslama işlemlerinin tamamlanmaması halindeyse yine 3 aya tekabül eden lisans ücretinin yatırılması şartıyla yayınlarına bir 3 ay daha devam edebilmesi için izin veriliyor.