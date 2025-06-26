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        Haberler Spor Futbol Inter ile Monterrey son 16'da! - Futbol Haberleri

        Inter ile Monterrey son 16'da!

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele eden Inter lider olarak, Monterrey ise ikinci olarak son 16 turu biletini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:59
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        Inter ile Monterrey son 16'da!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter ile Monterrey, son 16 turuna yükseldi.

        ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan maçta İtalyan ekibi Inter, Arjantin temsilcisi River Plate'le karşılaştı.

        Inter, 78. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Los Angeles'taki Rose Bowl Stadı'nda oynanan grubun diğer maçında ise Meksika ekibi Monterrey ile Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds karşı karşıya geldi.

        Monterrey, 30. dakikada Nelson Deossa, 34 ve 90+7. dakikalarda German Berterame, 38. dakikada da Jesus Corona'nın kaydettiği gollerle müsabakayı 4-0 kazandı.

        Grubu 7 puanla lider bitiren Inter ile 5 puanla ikinci sırada yer alan Monterrey, son 16 turuna yükseldi.

        River Plate grubu 4 puanla üçüncü, Urawa Red Diamonds ise puan almadan dördüncü sırada tamamladı.

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