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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Inter'den Mauro Icardi itirafı! - Futbol Haberleri

        Inter'den Mauro Icardi itirafı!

        İtalya Serie A'da Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta'dan Mauro Icardi açıklaması geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 21:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:12
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          İtalya'da 8. hafta sonunda lider durumda olan Milan'ı takip eden Inter'de, CEO Marotta çarpıcı açıklamalar yaptı.

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          Festival dello Sports'ta bir programa katılan Giuseppe Marotta'ya sezon başında Romelu Lukaku'yu Roma'ya kaptırmaları üzerine flaş bir soru geldi.

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          "KESİNLİKLE ICARDİ'Yİ SEÇERDİM"

          Marotta, 'Transfer edecek olsaydınız Romelu Lukaku'yu mu yoksa, Mauro Icardi'yi mi tercih ederdiniz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

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          "İşlerin gidişatına göre kesinlikle Icardi'yi seçerdim. Tabii Lukaku da istediğini söyleyebilir ama biz ona her zaman tercihi nedeniyle saygı duyduk. Ve futbolda para fark yaratır."

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          30 yaşındaki Arjantinli yıldız, Inter'de geçirdiği dönemde takımın kaptanlığını da yaparken, çıktığı 217 maçta 121 gol ve 29 asist kaydetmişti.

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