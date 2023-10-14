Inter'den Mauro Icardi itirafı!
İtalya Serie A'da Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta'dan Mauro Icardi açıklaması geldi.
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İtalya'da 8. hafta sonunda lider durumda olan Milan'ı takip eden Inter'de, CEO Marotta çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Festival dello Sports'ta bir programa katılan Giuseppe Marotta'ya sezon başında Romelu Lukaku'yu Roma'ya kaptırmaları üzerine flaş bir soru geldi.
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"KESİNLİKLE ICARDİ'Yİ SEÇERDİM"
Marotta, 'Transfer edecek olsaydınız Romelu Lukaku'yu mu yoksa, Mauro Icardi'yi mi tercih ederdiniz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
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"İşlerin gidişatına göre kesinlikle Icardi'yi seçerdim. Tabii Lukaku da istediğini söyleyebilir ama biz ona her zaman tercihi nedeniyle saygı duyduk. Ve futbolda para fark yaratır."
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30 yaşındaki Arjantinli yıldız, Inter'de geçirdiği dönemde takımın kaptanlığını da yaparken, çıktığı 217 maçta 121 gol ve 29 asist kaydetmişti.