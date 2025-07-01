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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

        Inter Başkanı Giuseppe Marotta, adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 00:08 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:08
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        Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
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        İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

        Son günlerde adı Galatasaray ile sık sık anılan yıldız oyuncu için İtalyan ekibinin başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi.

        "BİZİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM YOK"

        "Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Inter Başkanı Giuseppe Marotta şu şekilde cevap verdi:

        "Basında çıkan haberler bizim de okuduklarımızdan farklı değil. Hakan şu an tatilde ve sezon öncesi yeniden aramıza katılacak. Şu ana kadar onun bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok."

        Geride bıraktığımız sezonda Inter formasını 47 maçta terleten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken 8 asistle takım arkadaşlarına katkı sağladı.

        Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

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