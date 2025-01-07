Inter: 2 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Milan, maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazanmasını bildi ve kupayı müzesine götürdü.
İtalya Süper Kupa final karşılaşmasında Inter ile Milan kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Milan 3-2 kazandı.
2-0'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!
Inter'in gollerini 45+1. dakikada Lautaro Martinez ve 47'de Mehdi Taremi kaydetti. Milan'ın golleri ise 52'de Theo Hernandez, 80. dakikada Christian Pulisic ve 90+3'te ise Tammy Abraham'dan geldi.
HAKAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başlamasına karşın 35. dakikada sakatlanarak yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
SÜPER KUPA MILAN'IN!
Bu sonucun ardından Milan, İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu.