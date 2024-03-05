Instagram düzeldi mi, ne oldu?
Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorunu düzeldi. Kullanıcılar, Instagram uygulamasında ana sayfalarını bir süreliğine yenileyemedi, yeni gönderi ekleyemedi ve hız problemi yaşadı. Bu kapsamda, "Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek?" sorusu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone'dan açıklama geldi. Stone "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye'den ise Instagram erişim sorununa dair Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.
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Instagram'da yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi açıklamalar yapılırken "Instagram düzeldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildirildi. Kullanıcılar oturum açmada ve uygulamada oldukça hız problemi olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunurken sorun düzeldi.
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KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.
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"SORUN YAŞANDIĞININ FARKINDAYIZ"
Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone: "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram erişim sorunu an itibarıyla düzeldi.