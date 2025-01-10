Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar 'İnsanlar Mekânlar Nesneler'de buluştular

        'İnsanlar Mekânlar Nesneler'de buluştular

        Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu'nun başrollerinde yer aldığı, 'İnsanlar Mekânlar Nesneler' adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında; Bergüzar Korel, Beyza Şekerci, Birkan Sokullu, Engin Hepileri, Ezgi Mola, ve Helin Kandemir gibi ünlü isimler vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İnsanlar Mekânlar Nesneler'de buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, İbrahim Çiçek rejisiyle perdelerini açan ve yapımcılığını idPRo ve Zorlu PSM’nin üstlendiği 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' adlı tiyatro oyununun prömiyeri gerçekleşti.

        Oyunu seyretmeye gidenler arasında; Bergüzar Korel, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Ezgi Mola, Hakan Kurtaş, Helin Kandemir, İbrahim Sekim, Necip Memili, Oktay Çubuk, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlı, Sera Kutlubey, Selin Şekerci, Serenay Sarıkaya, Serkan Altunorak, Serkan Tınmaz, Şükrü Özyıldız, Tülin Özen, Yekta Kopan ve Yunus Ozan Korkut gibi ünlü isimler vardı.

        Eda Gürkaynak ve sevgilisi Birkan Sokullu
        Eda Gürkaynak ve sevgilisi Birkan Sokullu
        REKLAM

        Oyun, seyircilere geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikâyesini aktardı.

        Geceye katılan isimlerin oyun ile ilgili yorumları yaptı;

        Bergüzar Korel: Oyunu Merve'yle ilk kez Londra'da birlikte izlemiştik. Bu oyunu yapmaya karar verdiği anda birlikteydik, bu yüzden bu gece benim için çok daha anlamlı. Harika bir oyun izlemek isteyen, merak eden herkes gelmeli.

        Bergüzar Korel
        Bergüzar Korel

        Beyza Şekerci: Üzerinde çok çalışıldığı çok belli. İnsan doyarak çıkıyor.

        Birkan Sokullu: Merve her zaman bizi performansıyla etkileyen bir oyuncu, bu oyunda da çok hakkını vermiş. Çok etkileyici bir performans.

        Engin Hepileri: Benim çok sevdiğim bir eser Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından Merve Dizdar oynuyor. Çok beğendim, yolu açık olsun.

        Beyza Şekerci ve eşi Engin Hepileri
        Beyza Şekerci ve eşi Engin Hepileri

        Ezgi Mola: Tüm oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Dekoruyla, müzikleriyle, ambiyansıyla da bizi çok içine alan, etkileyici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Merve iyi ki varsın, sen hep tiyatro yapmaya devam et, sahnede mükemmel bir şey yapıyorsun.

        Ezgi Mola
        Ezgi Mola
        REKLAM

        Helin Kandemir: Hâlâ etkisindeyim. Çok bambaşka bir şey izledik. Sezonlarca çok güzel bir yolculuğu olsun.

        Serkan Altunorak
        Serkan Altunorak

        Serkan Altunorak: Benim için anlamı çok başka. İbrahim Çiçek'le birlikte de oyun yaptık, onun her seferinde daha da üzerine koyarak bir kariyer inşa etmesi çok hoşuma gidiyor. A'dan Z'ye herkesin eline sağlık.

        Necip Memili: Çok keyifli güzel bir oyundu. İnsanı içine alan, çok düşündüren keyifli anlar yaşatan duygusal bir hale sokan bir oyundu. Merve ve diğer oyuncu arkadaşlarım özelinde söyleyebilirim ki müthiş bir performanstı.

        Öner Erkan: Çok çarpıcı bir oyun, çok iyi oyunculuklar izledik. Herkes çok iyiydi.

        Selin Şekerci: Dersle, bir sürü yüzleşmeyle ayrıldım oyundan. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

        Selin Şekerci
        Selin Şekerci

        Şükrü Özyıldız: Muhteşem bir oyun izledik. Uzun zamandır böyle etkilendiğim bir oyun izlememiştim.

        Tülin Özen: Harika bir tekst, çok güzel oynanmış, bütün arkadaşlarıma bayıldım, keyifle izledim.

        Rıza Kocaoğlu: Çok etkileyici bir oyun olmuş. Sert, çarpıcı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İnsanlar Mekanlar Nesneler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        "Olmam gereken yerdeyim"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Habertürk Anasayfa