İngiltere, Yunanistan'ı farklı geçti!

UEFA Uluslar Ligi’nin 5’inci haftasında bugün; A, B ve C liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.

B Ligi Grup 2’de yer alan İngiltere, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

piros Louis Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Siebert’in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı İngiltere, 3-0 kazandı.

İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Ollie Watkins, 77’nci dakikada kendi kalesine Odisseas Vlachodimos ve 83’üncü dakikada Curtis Jones attı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 4’üncü galibiyetini elde ederek puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Yunanistan ise ilk yenilgisini alarak 2’nci sıraya geriledi.

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UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 2

Belçika – İtalya: 0-1

Fransa – İsrail: 0-0

B Ligi Grup 2

İrlanda Cumhuriyeti – Finlandiya: 1-0

Yunanistan – İngiltere: 0-3

B Ligi Grup 3

Kazakistan – Avusturya: 0-2

Slovenya – Norveç: 1-4

C Ligi Grup 4

Ermenistan – Faroe Adaları: 0-1

Kuzey Makedonya – Letonya: 1-0