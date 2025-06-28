İngiltere Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İngiltere’de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

İngiltere’nin uluslararası telefon kodu +44’tür. Bu kod, yurt dışından İngiltere’ye yapılan aramalarda ülke numarası olarak kullanılır. Arama yapılırken yerel telefon numarasının başında bulunan “0” çıkarılarak yerine +44 eklenir.

Örnek: Londra’dan bir cep telefonu numarası: 07XXX XXXXXX Uluslararası arama: +44 7XXX XXXXXX

İngiltere içindeki alan kodları şehir bazında değişir:

Londra: 020

Manchester: 0161

Birmingham: 0121

Liverpool: 0151 Mobil numaralar genellikle 07 ile başlar.

İngiltere’ye ait uluslararası araç plaka kodu GB (Great Britain) idi. Ancak 2021 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sonrası UK (United Kingdom) kodu kullanılmaya başlandı.

İngiltere'de plaka sistemi alfanümerik bir düzende çalışır:

İki harf: Aracın kayıt edildiği bölgeyi belirtir.

İki rakam: Aracın tescil tarihini gösterir (yıl ve dönem).

Üç harf: Rastgele verilen tanımlayıcı harflerdir.

Örnek plaka: AB20 XYZ

Plakalar sarı (arka taraf) ve beyaz (ön taraf) zemin üzerine siyah harflerle yazılır.

İngiltere’nin Para Birimi Nedir?

İngiltere’nin resmî para birimi İngiliz Sterlini (GBP)’dir. Sembolü: £ Uluslararası kısaltması: GBP (Great Britain Pound)

Sterlin, 100 pence’e bölünür. Kullanılan banknotlar: £5, £10, £20, £50 Madeni paralar: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2

İngiltere, Avrupa Birliği üyesi olsa da Euro para birimini hiç kullanmamıştır ve kendi para birimi olan Sterlini korumaktadır.

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İngiltere’nin Alan Adı Uzantısı Nedir?

İngiltere’ye ait resmi internet alan adı uzantısı “.uk” şeklindedir. Ayrıca belirli alanlara özgü alt uzantılar da kullanılır:

.co.uk: Ticari işletmeler

.org.uk: Sivil toplum kuruluşları

.gov.uk: Resmî devlet kurumları

.ac.uk: Üniversiteler ve akademik kurumlar

.nhs.uk: Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kuruluşları

.police.uk: Emniyet birimleri ve polis teşkilatları

İnternet sitelerinde sıkça karşılaşılan .co.uk uzantısı, Türkiye’deki .com.tr'ye benzer şekilde özel şirketlerin kullandığı ticari uzantıdır.

İngiltere, uluslararası sistemde tanımlanabilirliği yüksek olan ülkelerden biridir. İletişimde +44 telefon kodu, taşıt plaka sisteminde UK harf kodu, ekonomide İngiliz Sterlini (GBP) ve dijital alanda .uk alan adı uzantısı ile temsil edilir. Bu bilgiler, İngiltere ile yapılacak tüm bireysel ve kurumsal işlemler açısından temel nitelik taşır. Telefon, ulaşım, para ve internet gibi dört temel sistemde kullanılan bu kodlar, ülkenin resmi ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlar.