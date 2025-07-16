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        Haberler Dünya İngiltere Savunma Bakanı Healey eski bakanlardan hesap sorulmasını istedi | Dış Haberler

        İngiltere Savunma Bakanı Healey eski bakanlardan hesap sorulmasını istedi

        İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere'ye yardım ettiği için Afganistan'dan aileleriyle tahliye edilebilecek yaklaşık 20 bin kişinin 2022'de ifşa olduğu olayın üstünde gizlilik kararı bulunmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek dönemin bakanlarından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:52
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        İngiltere Savunma Bakanı: Eski bakanlardan hesap sorulmalı
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        Healey, İngiltere'ye yardım ettiği için Afganistan'dan aileleriyle tahliye edilebilecek yaklaşık 20 bin kişinin adının Şubat 2022'de ifşa olması, konuyla ilgili "süper tedbir kararı" alınması ve ifşanın ardından yaklaşık 7 bin kişinin İngiltere'ye getirildiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Sky News'e açıklamalarda bulundu.

        Bakan Healey, hem konunun haberleştirilmesini engelleyen hem de engelleme kararının kamuya duyurulmasını engelleyen "süper tedbir kararının", ortaya çıktığı Ağustos 2023'te, dönemin Muhafazakar Parti hükümeti tarafından alındığını anlattı.

        Göreve geldiği Temmuz 2024'te konuyla ilgili risk değerlendirmesi yapmak zorunda olduğunu kaydeden Healey, bilgilendirilmemiş bir parlamento ve susturulmuş bir medya olduğunu söyledi.

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        Healey, "İktidara geldiğimizde böylesine büyük bir ifşanın olmasından ve kamuya açıklanmamış olmasından dolayı çok rahatsızdım. Eski bakanlar tarafından (Bilgileri ifşa olanlar için) gizli bir yeniden yerleştirme programı oluşturulmuş, süper tedbir kararıyla her şey, kimsenin ne olduğunu öğrenemeyeceği şekilde gizlenmişti." dedi.

        Dönemin bakanlara şeffaflık adına hesap sorulması gerektiğinin altını çizen Healey, "Bir hükümetin süper tedbir kararına başvurması beni çok rahatsız eder. Hala uygulamada olan bir süper tedbir kararı var mı onu da bilmiyorum." diye konuştu.

        Healey, listede yer alan 20 bin kişinin hepsinin İngiltere'ye getirilmesine dair bir planın hiç olmadığına dikkati çekerek "İsimlerinin listede bulunması onlara İngiltere'den sığınma talep etme hakkını vermez, Afganistan'daki güçlerimizle bir arada çalışanlara uygulamaya konan yerleştirme programından faydalanmaya uygun hale getirmez. Taliban'ın gücü ele geçirmesinden bu yana geçen süreyle ilgili yaptığımız değerlendirmeye bakarsak bunu meşrulaştıracak bir durum yok. Listede adları yer aldığı için hedef olacaklarına ilişkin bir kesinlik yok." ifadelerini kullandı.

        Dönemin Savunma Bakanı Ben Wallace, The Telegraph'ta kaleme aldığı yazıda, süper tedbir kararına başvurduğu için özür dilemeyeceğini belirtti.

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        Bunun bir "örtbas etme" olmadığını savunan Wallace, yardım etmek istedikleri insanları korumak için bu adımı attıklarını ifade etti.

        Diğer yandan, o dönem iktidarda bulunan Muhafazakar Partinin bugünkü lideri Kemi Badenoch partisi adına özür diledi.

        Dün, İngiltere Savunma Bakanlığından bir personelin Şubat 2022'de 150 kişilik bir Afgan listesi yerine yaklaşık 20 bin kişinin bilgilerine yer verilen listeyi bazı isimlere e-posta ile gönderdiği bilgisi ortaya çıkmıştı.

        Yüksek Mahkemenin süper tedbir kararını kaldırmasıyla ortaya çıkan olay nedeniyle yaklaşık 7 bin Afgan personelin koruma amaçlı İngiltere'ye getirildiği açıklanmıştı.

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