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        İngiltere'den uluslararası topluma Suriye çağrısı

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, demokratik gelecek inşa etme yolunda uluslararası kamuoyunun Suriye'nin yanında durması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 05:24 Güncelleme: 12.01.2025 - 05:24
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        İngiltere'den uluslararası topluma Suriye çağrısı
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        İngiltere Dışişleri Bakanlığı Lammy'nin, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini açıkladı.

        Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde (Baas rejiminin devrik lideri Beşar) Esad rejiminin Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlayacak mekanizmalar da dahil geçici Suriye yönetimine destek olmak için atılacak adımlar ele alınacak." ifadeleri kullanıldı.

        İngiltere'nin insani yardımın koordinasyonu konusundaki tecrübelerini aktarmayı teklif edeceği belirtilen açıklamada, Lammy'nin Suriye'nin bazı noktalarında devam eden çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getireceği vurgulandı.

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        Açıklamada, İngiltere'nin herkesi temsil eden bir Suriye hükümeti kurulması yolunda Suriyeliler tarafından gerçekleştirilecek siyasi geçiş sürecine destek vermeyi sürdüreceğinin de altı çizildi.

        "SURİYELİLER AYDINLIK VE MÜREFFEH BİR GELECEĞİ HAK EDİYOR"

        AA'nın haberine göre; açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Lammy, "Demokratik bir gelecek ve çeşitliliğe sahip, modern bir ülke inşa etme yolunda uluslararası toplum, Suriye halkının yanında durmak için bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı.

        Lammy, sivillerin korunması, insani yardımlar ve Suriye ile tüm bölgenin güvenliği konusunda İngiltere'nin tüm partnerleriyle işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

        Bakan Lammy, "Suriyeliler aydınlık ve müreffeh bir geleceği hak ediyor." açıklamasını yaptı.

        Riyad'daki toplantı kapsamında Lammy, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupalı ve Arap mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

        Lammy, 9 Ocak'ta ABD, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri bakanlarıyla Roma'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya da katılmıştı.

        İngiltere ayrıca, Esad rejiminin düşüşünün ardından Suriye'ye ve bölge ülkelerinde yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik toplamda 60 milyon sterlinlik insani yardım açıklamıştı.

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        #İngiltere
        #Suriye
        #haberler
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