İngiltere'den Lundstram için Rangers iddiası!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’a transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram için eski kulübü Rangers devreye girdi.

İngiliz basını, İskoç ekibinin bordo-mavililere 1 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunduğunu iddia ederken, Trabzonspor’un bu rakamı oyuncunun maaş beklentisi ve kulübün gelecek planlamaları doğrultusunda yetersiz bulduğu belirtildi.

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İngiltere kaynaklı analizlerde Trabzonspor’un Lundstram için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, olası bir satışta kulübe ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.