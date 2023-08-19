İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor! Bu kez Nottingham Forest devrede
Galatasaray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve birçok kulübü peşine takan Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip daha çıktı
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılıların PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos ile ilgilenmesinin ardından Victor Nelsson'la ilgili iddialar da artıyor.
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Premier Lig ekibi Tottenham geçen günlerde Nelsson'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
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İngiltere'den bir teklif de Nottingham Forest'tan geldi.
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Ada ekibinin 18+4 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.
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25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'a gelen bu teklifin Galatasaray tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.
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Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 maçta da giydi.
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Cimbom, Danimarkalı savunmacının oynadığı 5 maçta sadece 2 gol yedi.
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