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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngilizler duyurdu: Zaniolo geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        İngilizler duyurdu: Zaniolo geri dönüyor!

        Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak yolladığı Nicolo Zaniolo için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:30
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        • 1

          Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

        • 2

          The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.

        • 3

          Nicolo Zaniolo, Aston Villa formasıyla gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

        • 4

          Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

        • 5

          Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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          Zaniolo'nun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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