İngiliz basını, West Ham United’ın Szalai’ye ilgisinin arttığını iddia etti. West Ham'ın 10 milyon avroluk ilk teklifini reddeden Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 17.5 milyon avro istediği belirtildi.

İki stoperi sakatlanan West Ham United teknik direktörü David Moyes’un bu bölgeye bir an önce takviye yapılmasını istediği kaydedildi.

TRT SPOR'un aktardığına göre transferde birçok Avrupa kulübüyle adı anılan Attila Szalai'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

Fenerbahçe formasıyla 67 maça çıkan Szalai, 5 kez fileleri sarstı 2 de gol pası verdi.