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        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiliz komedyen, Şişli'de hırsızlık yaparken yakalandı | Son dakika haberleri

        İngiliz komedyen, Şişli'de mağazadan kıyafet çaldığı iddiasıyla yakalandı

        Şişli'de, bir giyim mağazasından kıyafet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz komedyen Cerys Nelmes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:52
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        İngiliz komedyen, Şişli'de hırsızlık yaparken yakalandı
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        Komedyen Nelmes, 22 Temmuz Salı günü alışveriş için geldiği Şişli'deki AVM'de zincir mağazada dolaşıp kıyafet seçti.

        Nelmes, bu kıyafetlerin ödemesini yapmadan mağazadan ayrıldı. Kıyafetlerin üzerindeki alarmların çıkışta ötmesi üzerine mağaza çalışanı duruma müdahale etti.

        Bunun üzerine Nelmes, çantasına koyduğu yaklaşık 6 bin lira değerindeki ürünleri çalışana teslim etti. İhbar üzerine mağazaya polis ekipleri geldi. Mağaza yöneticilerinin şikayeti üzerine Nelmes gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nelmes, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İngiliz komedyenin, mağazadan çıkarken çantasındaki kıyafetlerde bulunan alarmların ötmesi nedeniyle çalışan tarafından fark edilmesi, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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