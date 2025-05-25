Miss World'ün finali, 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.

İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı Haberi Görüntüle

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Ülkemizi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale kalarak dünyanın en güzeli olma adına şansını sürdürüyor.

İdil Bilgen

İngiltere'yi temsil eden 24 yaşındaki Milla Magee'in ağır suçlamaları, Miss World'e gölge düşürdü. Yarışmadan çekilen Magee'nin suçlamaları şöyle; "Fark yaratmak için oraya gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık. Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f....e gibi hissediyorsun."

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Milla Magee, zengin erkek sponsorların önünde teşhir edildikten sonra yarışmadan çekilmeye karar verdiğini belirterek, yarışmacılardan 7/24 makyaj yapmaları ve kahvaltı dâhil tüm gün balo elbisesi giymelerinin istendiğini dile getirdi.

Milla Magee

Milla Magee, gösteriye yatırdıkları para karşılığında orta yaşlı erkekleri eğlendirmek zorunda olduklarının söylenmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek şunları söyledi: 6 kişilik her masada iki kız vardı. Bizden, onlara teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum. Buraya insanların eğlenmesi için gelmedim. Kendimi bir f....e gibi hissettirdiler. Kendimi asla böyle bir durumda bulacağımı beklemiyordum. Orada bu insanları memnun etmek ve performans gösteren maymunlar gibi oturmak için bulunuyorduk. Buna dayanamadım. Daha fazla dayanamadım. Miss World'ün değişmesi gerek."

REKLAM İngiltere'ye dönen Milla Magee'in yerine Miss World'de İngiltere'yi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant temsil edecek. Charlotte Grant