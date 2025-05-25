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        Haberler Magazin İngiliz güzel Milla Magee'den ağır suçlama

        İngiliz güzelden ağır suçlama

        Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen'in de yer aldığı Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nın organizatörlerine ağır suçlamalar yöneltildi. İngiltere'yi temsil eden Milla Magee, sponsorları eğlendirmek zorunda olduklarının söylenmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek yarışmadan çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:08
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        Ağır suçlama
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        Miss World'ün finali, 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.

        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
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        Ülkemizi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale kalarak dünyanın en güzeli olma adına şansını sürdürüyor.

        İdil Bilgen

        İngiltere'yi temsil eden 24 yaşındaki Milla Magee'in ağır suçlamaları, Miss World'e gölge düşürdü. Yarışmadan çekilen Magee'nin suçlamaları şöyle; "Fark yaratmak için oraya gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık. Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f....e gibi hissediyorsun."

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        Milla Magee, zengin erkek sponsorların önünde teşhir edildikten sonra yarışmadan çekilmeye karar verdiğini belirterek, yarışmacılardan 7/24 makyaj yapmaları ve kahvaltı dâhil tüm gün balo elbisesi giymelerinin istendiğini dile getirdi.

        Milla Magee

        Milla Magee, gösteriye yatırdıkları para karşılığında orta yaşlı erkekleri eğlendirmek zorunda olduklarının söylenmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek şunları söyledi: 6 kişilik her masada iki kız vardı. Bizden, onlara teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum. Buraya insanların eğlenmesi için gelmedim. Kendimi bir f....e gibi hissettirdiler. Kendimi asla böyle bir durumda bulacağımı beklemiyordum. Orada bu insanları memnun etmek ve performans gösteren maymunlar gibi oturmak için bulunuyorduk. Buna dayanamadım. Daha fazla dayanamadım. Miss World'ün değişmesi gerek."

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        İngiltere'ye dönen Milla Magee'in yerine Miss World'de İngiltere'yi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant temsil edecek.

        Charlotte Grant

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        #Miss World
        #İdil Bilgen

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