İngiliz devlerinin Gyökeres yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Ada’nın köklü kulüpleri bu kez Viktor Gyökeres transferinde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, İsveçli golcünün transferi için yarışa dahil oldu.