Kraliçe ayrıca veliaht prens Muhammed bin Salman'ın üvey kardeşi Suudi Arabistan Prensi Faysal'a ait Denford Stud'dan bir at ve Katar'ın el-Thani ailesine ait bir yetiştirme işletmesinden bir at daha hediye aldı.
Guardian'ın analizine göre, son 15 yılda kraliyet adına yarışan toplam 41 at Elizabeth'e hediye verildi.
Bunlardan 29'u son on yıl içinde bir noktada satıldı ve toplam 1.93 milyon sterlin elde edildi. Sonraki satışlar da göz önüne alındığında toplamda elde edilen gelirin 2.25 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.