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İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni perde: Hediye atlardan 2 milyon sterlin gelir

İngiliz basınının çarpıcı kraliyet raporunda yeni perde: Hediye atlardan 2 milyon sterlin gelir

Kraliçe II. Elizabeth, Kraliyet'te at yetiştiriciliği ve yarış işletmesini kurmak için 70 yıl ve büyük miktarda para harcadı. Şimdilerde ise oğlu Kral III. Charles bunların bir kısmını satıyor. Guardian, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin elde ettiği gelirlere yönelik dikkat çeken bir haber daha hazırlarken, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Giriş: 08.04.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Slipofthepen, Kral III. Charles tarafından annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası kendisine miras kalan yaklaşık 100 safkan attan biriydi. Yaklaşık 30'u, ölümünden sonraki birkaç hafta içinde, müzayedelerde satıldı.

  • Kraliçe, Britanya tarihindeki tartışmasız en ilgili kraliyet yarış atı sahibi ve yetiştiricisiydi.

    Kral ise, şimdiye kadar atlarını satarak 2.25 milyon sterlinden biraz fazla gelir elde etti, ancak Charles III hala Kraliyet adına ahırda bulunan düzinelerce safkan ata özel olarak sahip.

  • Pek çok kişi Kral'ın annesinin atlarının en az %50'sini satmasını ve bunu önümüzdeki yıllarda kademeli olarak yaparak atların değerini en üst düzeye çıkarmasını bekliyor. 

  • The Guardian, kralın tüm atlarının kamu değerlemesini yaptı ve toplamda en az 27 milyon sterlin kazanç sağlayabileceğini öne sürdü.

  • KRALİÇE'NİN ÖMÜRLÜK TUTKUSU

    Kraliçe, tahtta geçirdiği 70 yıl boyunca, 'diğer insanlarınkinden daha hızlı bir at' yetiştirmek için hesapsız miktarda zaman, çaba ve tabii ki kişisel servet harcadı.

  • Hevesli bir yarış izleyicisi olan kraliçe, Sandringham'daki çiftliğinde kutulara, tayların doğumunu izleyebilmesi için CCTV kameralar bile yerleştirirdi. İsimlerini özenle seçmekle beraber bakımlarına ve yarış sürecine de dikkat ederdi.

  • Kraliçe için neredeyse kesinlikle zarar getiren bir hobiydi, ancak miras etkileyici ve kapsamlı bir yarış ve yetiştirme operasyonuna dönüştü. Ancak Kral Charles'ın bunu sürdürmeye yönelik hiçbir işaret göstermemesi, başlayan satışları açıklamaya başladı. 

  • MİLYONLARCA STERLİN DEĞERİNDEKİ VARLIKLAR

    Habere göre bu varlıkların toplam değerini tahmin etmek kolay değil. Örneğin eski bir ustanın ya da klasik bir arabanın aksine, bir yarış atının değeri kariyeri geliştikçe değişkenlik gösterebilir. Atın değerini en üst düzeye çıkarmak için, sahibinin atını doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişilerin katılımıyla satması gerekir.

     

    The Guardian, kralın atlarına değer biçmek için kullanılan metodolojinin tamamını yayınladı.

  • Yeni katılanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 kısrağın hala Sandringham'da olduğu düşünüldüğünde, kralın tek başına geliri en az 10 milyon sterlin değerinde olarak tahmin ediliyor. Eski atlar ve satışlar birlikte ele alındığında ise Kral Charles'ın en az 27 milyon sterlin değerinde varlığı miras aldığı görülüyor.

  • The Guardian, kraliçeye Dubaili bir şeyh, Müslüman bir dini lider ve Suudi bir kraliyet mensubu tarafından hediye edildiği anlaşılan 40'tan fazla at tespit etti.

     

    Atlardan bazıları, safkan at yetiştirme tutkunu olan kraliçe tarafından kâr amacıyla satılmıştır. Diğer çoğunluğu ise son aylarda Kral tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

  • Kraliyet ailesine verilen en az 34 atın kaynağının Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum olduğu görülüyor.

     

    Ağa Han Prens Şah Kerim el-Hüseyni'nin kraliyet ailesine, aralarında kraliçeye 2013'te Royal Ascot'taki Gold Cup'ta pistteki en unutulmaz zaferlerinden birini kazandıran Estimate'in de bulunduğu 5 at verdiği görülüyor.

  • Kraliçe ayrıca veliaht prens Muhammed bin Salman'ın üvey kardeşi Suudi Arabistan Prensi Faysal'a ait Denford Stud'dan bir at ve Katar'ın el-Thani ailesine ait bir yetiştirme işletmesinden bir at daha hediye aldı.

    Guardian'ın analizine göre, son 15 yılda kraliyet adına yarışan toplam 41 at Elizabeth'e hediye verildi.

     

    Bunlardan 29'u son on yıl içinde bir noktada satıldı ve toplam 1.93 milyon sterlin elde edildi. Sonraki satışlar da göz önüne alındığında toplamda elde edilen gelirin 2.25 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

  • SARAYDAN AÇIKLAMA

    Buckingham Sarayı, kraliçeye verilen atların özel hediyeler olarak gördüğünü belirtti. Bir sözcü "Merhum majestelerini özel olarak tanıyanlar tarafından Kraliçe Elizabeth'e verilen kişisel hediyeler, diğer herhangi bir birey için olduğu gibi özel kalacaktır" dedi.

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