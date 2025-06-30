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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 07:02 Güncelleme: 30.06.2025 - 07:05
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        İnegöl'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
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        Bursa-Ankara karayolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

        AA'nın haberine göre; kazada Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
        #İnegöl
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