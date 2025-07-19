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        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de ilaçları şeker sanıp yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        İnegöl'de ilaçları şeker sanıp yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzdolabında bulunan ağrı kesici ilaçları şeker zannederek yutan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 03:35 Güncelleme: 19.07.2025 - 03:35
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        İlaçları şeker sanıp yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
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        Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta meydana geldi.

        Evde dolaşan 2 yaşındaki Muhammet Ç, mutfakta buzdolabında bulunan ağrı kesici ilaçları şeker zannederek yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        DHA'nın haberine göre burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
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