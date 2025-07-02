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        Haberler Dünya İnanış devam edecek: Dalai Lama halef belirleyecek | Dış Haberler

        İnanış devam edecek: Dalai Lama halef belirleyecek

        Sürgündeki Tibet ruhani lideri Dalai Lama, ölümünden sonra bir halefi olacağını söyleyerek 600 yıllık kurumun kendisiyle birlikte sona erip ermeyeceğine dair tüm spekülasyonlara son verdi. Ancak halefin kim olduğuyla ya da nasıl bir profil olacağıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:06
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        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
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        Himalaya kasabası Dharamshala'da dini liderlerin katıldığı bir toplantının başında konuşan Dalai Lama, "Kurumun devam edeceğini teyit ediyorum" dedi.

        Dalai Lama'nın ofisinin üyelerinin, geçmiş geleneklere uygun olarak bir halef aramak ve tanımak için Tibet Budist geleneklerinin başkanlarına ve diğer dini liderlere danışacağını da sözlerine ekledi.

        Çin'e yönelik olduğu düşünülen bir mesajla, "başka hiç kimsenin bu konuya müdahale etme yetkisi olmadığını" yineledi.

        "Dalai Lama Tibet'e gidecek"

        Daha sonra sürgündeki Tibet hükümetinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

        Dalai Lama'nın sağlığının iyi olduğunu ancak yerine henüz bir halef belirlemediğini belirten sürgündeki hükümet, "Bu halefin cinsiyetinin bir önemi yok, Dalai Lama'nın ona güvenmesi yeterli. Zamanı geldiğinde Dalai Lama halefi için daha fazla talimat verecek" açıklamasını yaptı.

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        Dalai Lama'nın Tibet'e gitmeye hevesli olduğunu ifade eden hükümet, "Çin'in önkoşullarına bağlı olmaksızın, sağlığına bağlı olarak bu ziyaret yapılacak. Bir sonraki Dalai Lama'nın milliyeti Tibet ile sınırlı olmayacak. Çin ile ciddi bir görüşme içinde değiliz" dedi.

        Dalai Lama, Tibet'teki Çin yönetimine karşı başarısız bir ayaklanmanın ardından 1959 yılında sınırı geçerek Hindistan'a kaçtı. Dharamshala'da sürgünde bir hükümet kurdu ve Pekin'in Tibet üzerindeki sıkı kontrolünden rahatsızlık duyanlar için alternatif bir güç kaynağı olarak görüldü.

        Asıl adı Tenzin Gyatso olan ve Budizm inancının 14. reenkarnasyonu olarak bilinen Dalai Lama geçtiğimiz pazar günü 90 yaşına girdi.

        Dalai Lama her zaman Tibet'in bağımsız statüsünü savunmuş olsa da Pekin onu ayrılıkçı olarak görüyor. 1950 yılında bağımsız bir ülke olan Tibet'i işgal eden Çin, Tibet'teki insanların yaşam standartlarının kendi yönetimi altında büyük ölçüde iyileştiğini söylüyor.

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