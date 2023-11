Vizyona girdiği 2014 yılında sinemaseverlerden tam not alan İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, 18 Kasım akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve dikkat çeken sahneleriyle İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx paylaşmaktadır. Peki, "İnanılmaz Örümcek Adam 2 konusu nedir? The Amazing Spider-Man 2 filminin oyuncuları kimler?" İşte The Amazing Spider-Man 2 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...