İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İnan Kıraç'ın biyografisi
İş insanı İnan Kıraç Zeytinburnu'da bir hastanede check-up işlemlerin ardından sessiz sedasız bir şekilde araçla hastaneden ayrıldı. Olayın ardından Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin en net açıklama hastaneden geldi. Peki, "İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? İnan Kıraç kaçırıldı mı?" İşte İnan Kıraç'ın biyografisi...
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede check-up işlemleri yaptıran İnan Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin en net açıklama sağlık kontrollerinin yapıldığı hastaneden geldi. Yaşanan olayın ardından, İnan Kıraç'ın hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki, "İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? İnan Kıraç kaçırıldı mı?" İşte detaylar...
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İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI MI?
İnan Kıraç'ın İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede sağlık kontrollerininin ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. inan Kıraç'ın saatler sonra evine döndüğü öğrenildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"
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İNAN KIRAÇ KİMDİR?
İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk iş insanı ve sanayici. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.
Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'ta okumuştur. Bir süre Kemer Barajı şantiyesinde tercümanlık yaptı.
1961'de abisinin vesilesiyle Koç Holding'in şirketlerinden Ormak AŞ'de çalışmaya başladı. 1966'da Otoyol AŞ Genel Müdürü oldu. İlerleyen yıllarda holdingin otomobil firmalarında üst düzey yöneticilik yaptı.
1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfını kurdu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucuları arasında yer aldı. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir.
Çiftin, İpek Kıraç adlı bir kızları vardır. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 5 ortağından biri olan Kıraç, projeden sağlık sorunları sebebiyle 2021 yılında çekildi.
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